Prestiti a rischio: il governo chiede alla Ue proroga per le garanzie di Stato

FINANZAROMA Il Tesoro, a un passo dal probabile insediamento di un nuovo governo, chiede all'Ue una nuova estensione delle garanzie pubbliche per aiutare le banche a sbarazzarsi di gran parte degli Npl, i crediti incagliati e le sofferenze. Il governo aveva già ottenuto una proroga di un anno nel settembre 2012. Serve tempo per accompagnare le cessioni di crediti cattivi messe in cantiere da molti istituti e sostenere un prezzo su cui il mercato, a dispetto delle aspettative di molti, ha fatto ben pochi sconti: compra ad appena il 20% circa...