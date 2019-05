Pressing su Guzzetti perché resti in Cariplo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RUOLOMILANO Un ruolo alla Giovanni Bazoli in Intesa Sp per Giuseppe Guzzetti in Cariplo. È ripartito il pressing sul presidente in uscita di Cariplo affinché accetti un ruolo emerito simile a quello ricoperto dal professore bresciano. Ma a differenza di Intesa Sp dove il vertice è saldamente in continuità grazie alla presidenza di Gian Maria Gros-Pietro e all'ad Carlo Messina, in Ca' de Sass è in arrivo una svolta. Alla presidenza si insedierà Giovanni Fosti, docente alla Sda Bocconi e presidente Fondazione social venture Giordano...