MILANO Aumenta il pressing del governo su Enel a proposito della rete unica con Tim. In una lettera all'Ad Francesco Starace, i ministri Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli sottolineano «la rilevanza strategica per il Paese del progetto di costituzione della cosiddetta rete unica nazionale, ossia di una rete integrata, aperta all'accesso ed al coinvestimento di tutti gli operatori di mercato interessati». La missiva è arrivata a ridosso del cda di ieri che non sarebbe andato oltre un'informativa sulla cessione del 40% di Open Fiber (OF) a Macquarie per favorire la fusione con FiberCoop. Gualtieri e Patuanelli non parlano esplicitamente di cessione a Macquarie ma auspicano «che nell'ambito delle propria autonomia decisionale, le scelte di codesta società contribuiscano al successo di un progetto di cruciale importanza economica e sociale per il Paese». Il governo spinge sugli «investimenti di infrastrutturazione in fibra ottica, accelerando la transizione tecnologica del Paese, in coerenza con gli obiettivi delineati nel piano Next Generation Eu».

Il board di ieri è stato dedicato poi ai due piani industriali che verranno presentati oggi durante il Capital Market Day: l'aggiornamento del tradizionale piano triennale e un inedito piano decennale al 2030. É la prima volta che sotto la gestione Starace (ultimi sei anni), il colosso energetico vara un programma così lungo ed impegnativo, approccio che incontrerà il gradimento della platea sempre più numerosa di investitori e fondi sostenibili.

Il piano decennale traguarda gli obiettivi più ambiziosi di elettrificazione e decarbonizzazione dell'economia, con target sulla progressiva dismissione della generazione termica (centrali alimentate da combustibili fossili) e sulla diffusione del vettore elettrico negli usi quotidiani: ovvero un utilizzo sempre più diffuso dell'elettricità nella mobilità (bus, macchine e trasporto pubblico), usi domestici (piastre ad induzione per cucinare al posto del gas), impieghi industriali, come l'Ilva che potrebbe ricorrere al forno elettrico. Il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione comporta investimenti massicci in fonti rinnovabili ed è quindi atteso un piano considerevole di sviluppo probabilmente anche in aree geografiche aggiuntive rispetto a quelle già oggi nei radar di Enel. Ci si potrebbe espandere in Sud est asiatico, aree dell'Africa non ancora coperte (come fascia sud sahariana). In più Enel potrebbe tornare a guardare all'Europa. Focus particolare sarà dedicato allo sviluppo delle reti di distribuzione, verso le quali sempre più ha orientato gli investimenti il gruppo guidato da Starace.

