VENEZIA Presidenza Confindustria, dopo Venezia-Rovigo e Assindustria Venetocentro anche Vicenza punta su Carlo Bonomi. Il consiglio generale di lunedì sera della seconda associazione territoriale veneta presieduta da Luciano vescovi con oltre 2000 associati avrebbe definito l'appoggio al presidente di Assolombarda nella corsa alla prossima presidenza di Confindustria. Bonomi avrebbe riscosso maggiori consensi rispetto agli altri due candidati: Licia Mattioli e Giuseppe Pasini. Vicenza ha sei suoi rappresentanti nel consiglio generale di Confindustria, l'organo deputato alla scelta del prossimo presidente dopo i sondaggi che stanno portando avanti i tre saggi Andrea Tomat, Andrea Bolla e Maria Carmela Colaiacovo. Il voto è segreto e quindi libero.

Partita anche la corsa per la presidenza di Assindustria Venetocentro, l'associazione degli imprenditori di Treviso e Padova che è la seconda d'Italia con oltre tremila iscritti. Ma la partita potrebbe finire con una proroga per l'attuale presidente, l'imprenditrice trevigiana Maria Cristina Piovesana o per il vicario Massimo Finco, se la maggioranza degli iscritti dovesse dare il via libera alla fusione con Venezia-Rovigo. Nel frattempo ieri il Collegio dei Probiviri di Assindustria, in coordinamento con gli ultimi Past President, ha individuato per sorteggio i cinque componenti della Commissione di Designazione per l'avvio delle procedure per scegliere il nuovo presidente dell'associazione. La commissione è composta da Fiorenzo Corazza (presidente Ralc Costruzioni, Ponte di Piave, Padova), Katia Da Ros (vicepresidente e Ad Irinox, Treviso), Elisa Gera (presidente H. Krull & C., Treviso), Gianni Marcato (consigliere delegato Sirca, Massanzago, Padova), e Gianni Potti (socio procuratore Action, Padova). Dopo l'insediamento si avvieranno a marzo le consultazioni che, a norma di statuto, coinvolgeranno un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci e si concluderanno entro il mese di aprile.

Nei giorni scorsi l'ipotesi di una proroga è già stata bocciata da più di qualche imprenditore. L'ex presidente padovano Francesco Peghin per esempio ha bocciato l'ipotesi aprendo però alla nomina al vertice di Assindustria di un altri imprenditore trevigiano, bypassando quindi la logica dell'alternanza. Ma una parte dei padovani sarebbe pronta invece a candidare un rappresentante locale anche nella logica di dare una solida rappresentanza per andare a definire poi la fusione con Venezia, operazione che comunque avrebbe bisogno di un paio di anni per essere completata. E c'è chi indica in Leopoldo Destro un candidato all'altezza.

