VENEZIA (m.cr.) Udine per ora non si schiera, Treviso e Padova verso Bonomi ma si cerca una candidatura unitaria di tutto il Veneto e anche del Nordest. «Al momento non ci siamo schierati. Il consiglio generale darà una visione dopo aver incontrato i candidati», ha detto la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli: «Carlo Bonomi e Andrea Illy sono due personaggi di spicco. Bonomi ha portato avanti Assolombarda in modo assolutamente lodevole. Illy ha un'azienda che porta avanti il nome dell'Italia all'estero ed è stato presidente anche di Altagamma. A livello nazionale ci sono anche Giuseppe Pasini, Emanuele Orsini e Licia Mattioli». Il consiglio generale di Confindustria Udine è già stato convocato il 30 gennaio per parlare di questo tema. Firmato ieri l'atto costitutivo di Confindustria Alto Adriatico, associazione che riunisce le territoriali di Pordenone, Gorizia e Trieste aperta a future collaborazioni nel Nordest. Domani a Roma la scelta dei 3 saggi per le consultazioni ma già è partito un richiamo forte sulle dichiarazioni: «Non possiamo fare peggio della politica».

