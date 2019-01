Presidenza Autogrill, in pole Zannoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA NOMINAROMA Un ricambio esterno nel segno della continuità con Gilberto Benetton. Arriva al pettine il rinnovo della presidenza di Autogrill. Giovedì 7 febbraio è in calendario il cda del colosso della ristorazione: alla presidenza verrà indicato, subito dopo la cooptazione, il banchiere internazionale Paolo Zannoni, una carriera in Goldman Sachs dove attualmente è advisor di Goldman International. Il gruppo Benetton sistema, dopo l'avvicendamento famigliare con la figlia Sabrina in Edizione, la prima poltrona lasciata dal secondo dei...