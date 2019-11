CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Presidente Cesare Bisoni, lei ha assunto l'incarico dopo la tragica scomparsa di Fabrizio Saccomanni ed è stato confermato dal cda a fine settembre. Che Unicredit sarà quello di Cesare Bisoni?«Posso dire piuttosto che presidente sarà Cesare Bisoni per Unicredit. Sono grato al consiglio per la fiducia che mi ha accordato in un momento difficile dopo la scomparsa di Saccomanni, un amico prima che un collega. Metterò il massimo impegno nel continuare il percorso di rafforzamento intrapreso durante la sua presidenza».Lei arriva al vertice...