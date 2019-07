Prealpi S. Biagio, primo Consiglio della nuova BCC da 19mila soci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BANCHETREVISO La nuova Prealpi San Biagio, la più grande BCC del Veneto per dimensioni, entra ora nella fase operativa. Dopo il voto di metà maggio delle rispettive assemblee, che aveva sancito la fusione tra la Prealpi di Tarzo e la San Biagio di Fossalta di Portugruaro, mancava un ultimo passaggio per completare il lungo percorso di aggregazione: la riunione del consiglio di amministrazione unificato. Prima seduta svoltasi ieri pomeriggio. Come previsto, nell'organismo di governo della banca, composto da 13 membri complessivi, sono stati...