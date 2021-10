Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL MAXI-SCONTOROMA Superbonus al 110% con il vento in poppa fino al 2023. La proroga al maxi-sconto non ha trovato impreparata Poste Italiane, che lo scorso novembre ha attivato dei canali ad hoc per facilitare l'accesso ai bonus fiscali, dal bonus facciate al Superbonus appunto, e che in questi mesi ha già liquidato 120mila pratiche. Per un terzo sono relative alla super agevolazione che garantisce un credito di imposta al 110% in caso di...