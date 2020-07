L'OPERAZIONE

ROMA Fibra ottica e nuovi servizi di rete. Poste Italiane dimostra di puntare forte sulla connettività e ieri ha annunciato una serie di accordi. Il Gruppo che fa capo a Cdp e Mef, sarà infatti accanto ad Open Fiber e Tim per vendere per la prima volta servizi di rete fissa in fibra, e accanto Vodafone per la telefonia mobile. In particolare l'intesa siglata tra Of e PostePay, società che commercializza Poste Mobile, consentirà la rivendita delle connessioni ultra-broadband del gruppo guidato da Elisabetta Ripa su rete FTTH (Fiber To The Home, l'infrastruttura che arriva all'interno delle case). Sulla stessa falsariga Poste ha trovato l'intesa anche con Tim che invece fornirà al Gruppo la propria rete FTTC (Fiber To The Cabinet, fino all'armadietto). L'offerta si poggerà sulle due concorrenti - da fonti vicine all'operazione si stima per circa il 55% del territorio in esclusiva Tim e 15% in sovrapposizione tra Tim e Of - per garantire una capillarità maggiore e ridurre il digital divide del Paese. In pratica nei 13mila uffici postali sparsi sul territorio sarà possibile a breve sottoscrivere offerte per servizi di reta fissa da 1 Gbps di velocità. Discorso differente per Vodafone che fornirà al gruppo la propria rete per i servizi di telefonia mobile, prendendo il posto di Wind 3, e portando sulla sua infrastruttura i 3 milioni di clienti di Poste Mobile, primo operatore virtuale d'Italia.

Francesco Malfetano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

