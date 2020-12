MILANO Poste Italiane e i sindacati hanno trovato un accordo per regolamentare lo smart working fino alla fine del 2021. È stata una trattativa «piuttosto complessa, protrattasi nel tempo», sottolineano i sindacati in una nota congiunta che però alla fine ha portato a un'intesa «con previsioni di maggior favore per i lavoratori rispetto ai contenuti della legge istitutiva del lavoro agile». Tra i temi forti il diritto alla disconnessione, il pari trattamento economico con chi lavora in sede, anche per i ticket, e connessioni internet a prezzi vantaggiosi. L'accordo prevede l'accomodamento ragionevole non solo per le categorie dei lavoratori con disabilità conclamata ma anche lavoratori fragili. Concordata una durata e programmazione del lavoro in grado di favorire l'inclusione sociale e lo scambio professionale favorendo l'alternanza tra prestazione resa da remoto e in sede aziendale. Rafforzato il principio del rigoroso rispetto dell'orario di lavoro, in stretta correlazione al diritto alla disconnessione. Sancito il concetto della dotazione delle apparecchiature a carico dell'azienda e previste azioni per «prevenire forme di isolamento professionale». Verrà garantito «il trattamento economico e normativo di pari entità rispetto a coloro che svolgono prestazione resa in azienda, compreso il ticket». È stato invece «respinto ogni tentativo di introdurre forme che agevolino un potere di controllo da remoto sulla prestazione lavorativa in Smart Working».

