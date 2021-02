IL BILANCIO

ROMA Poste Italiane resiste alla pandemia, cresce ancora nel settore della consegna dei pacchi e annuncia una cedola in crescita per i soci. «Nonostante il primo e più duro lockdown abbia avuto un impatto grave sull'operatività per un quarto dell'anno - ha osservato l'amministratore delegato del gruppo, Matteo Del Fante - la resilienza dei nostri business ha portato nel 2020 ad un utile netto di 1,2 miliardi di euro», in calo del 10% sull'anno precedente. Poste proporrà comunque la distribuzione di un dividendo di 0,486 euro, in aumento del 5% rispetto al 2019. Nel solo quarto trimestre dell'anno i profitti sono invece cresciuti del 19% a 308 milioni, «con tutti i segmenti che hanno contribuito alla progressione della redditività operativa, gettando solide basi per la crescita futura di tutte le nostre attività», ha sottolineato ancora Del Fante.

I PAGAMENTI DIGITALI

Nell'anno del Covid, con gli italiani costretti a casa dalle misure anti-contagio, la crescita dell'e-commerce ha spinto anche le consegne di Poste. Nel 2020 sono stati recapitati in totale 210 milioni di pacchi (+41,7% rispetto al 2019). A dicembre è stata raggiunta una media record di 1,3milioni di pacchi consegnati al giorno. «I volumi dei pacchi pacchi sono più che raddoppiati dal 2016 e, per la prima volta, l'aumento dei ricavi da pacchi ha più checompensato il calo dei ricavi da corrispondenza, confermando questo settore come pilastro strategico per la sostenibilità dell'attività logistica in futuro», ha rilevato ancora Del Fante. Il risultato netto del settore è tuttavia negativo per 419 milioni. Il gruppo registra invece profitti per 194 milioni (-29%) nei pagamenti e mobile. in particolare quelli digitali hanno accelerato nel quarto trimestre, lo stock di carte Postepay Evolution ha raggiunto 7,7 milioni di unità e le transazioni e-commerce con carta sono cresciuti del 58,9% a 397 milioni.

I servizi finanziari fanno segnare invece un risultato netto di 647 milioni (+1%) e quelli assicurativi di 784 milioni (+6,4%). Le attività finanziarie totali hanno raggiunto 569 miliardi a fine anno (in crescita di 32,5 miliardi rispetto a dicembre 2019), trainate da una raccolta netta di 17,8 miliardi. I depositi sono aumentati di 13 miliardi, «confermando una netta preferenza per la liquidità da parte della clientela», ha precisato il gruppo. «Nell'anno dell'emergenza Covid-19, Poste Italiane ha rafforzato il suo ruolo di porto sicuro per il risparmio degli italiani», ha detto ancora Del Fante. A Piazza Affari infine, dopo un rialzo in avvio, ieri il titolo di Poste ha chiuso in calo dell'1,76% a 9,482 euro.

Jacopo Orsini

