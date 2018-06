Poste-Amazon, alleanza per consegne anche di sera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ALLEANZAROMA Matteo Del Fante blinda con il miglior cliente sul mercato, il colosso Amazon, il progetto per Poste Italiane di puntare sui volumi in forte crescita dei pacchi dell'e-commerce. È uno dei pilastri del piano industriale al 2022 che l'A.d. di Poste ha lanciato a fine febbraio strizzando l'occhio proprio a clienti come la più grande internet company al mondo schierando l'esercito dei 30mila portalettere e rispondendo ad un mercato che pretende qualità con una rivoluzione del servizio: consegne anche di sera ed anche di sabato e...