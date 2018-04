CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Possono essere portate a detrazione, sempre del 19%, le spese per un'ampia e variegata gamma di dispositivi medici.Tra i principali, sono indicati: apparecchi di protesi dentaria, di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili; pannoloni per incontinenza; occhiali da vista (con esclusione delle spese sostenute per l'impiego nella montatura di metalli preziosi, quali oro, argento e platino) e lenti a contatto (compreso il liquido per il loro utilizzo); apparecchi acustici, comprese le...