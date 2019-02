Porto Venezia, treno diretto con la Germania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LOGISTICAMESTRE Il Porto di Venezia si candida al ruolo di hub per i container che dal Medio ed Estremo Oriente sono diretti al cuore dell'Europa. È stato presentato ieri il collegamento ferroviario che dalla metà di marzo porterà le merci sbarcate al terminal container di Fusina fino a Duisburg, in Germania, per poi proseguire verso altre destinazioni del Nord Europa. Partner dell'operazione Grimaldi, che fornirà 12 navi portacontainer ad alimentazione ibrida, l'austriaca Rail Cargo (gruppo Obb) e la piattaforma logistica Samskip. Si...