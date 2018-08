Popolari, si lavora per una nuova legge e più fondi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RISPARMIO TRADITOVENEZIA Due punti fermi: la legge sui rimborsi per i risparmiatori truffati delle banche verrà riscritta. E i 100 milioni previsti dalla norma approvata a fine 2017 verranno rimpinguati decisamente. Sul resto il sottosegretario all'economia Massimo Bitonci smentisce indiscrezioni e dà indicazioni: «Le cifre che circolano in questi giorni sui giornali sono destituite di fondamento, il governo non ha ancora deciso nulla. Certamente però la somma che verrà resa disponibile per ristorare i risparmiatori truffati delle banche...