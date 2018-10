Popolare Vicenza: processo in bilico, decide la Cassazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CREDITO E RISPARMIOVENEZIA Popolare Vicenza, oggi udienza decisiva in Cassazione per il processo sul crac della banca finita in liquidazione. Si dovrà discutere della richiesta di remissione per legittimo sospetto presentata dai difensori dell'ex presidente Gianni Zonin e di altri imputati. Il dibattimento potrebbe essere trasferito a Trento se la Cassazione darà ragione agli avvocati degli ex vice direttori Emanuele Giustini e Paolo Marin, dell'ex consigliere Giuseppe Zigliotto e di Zonin, i quali sostengono che a Vicenza non vi sia un...