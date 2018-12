Popolare Vicenza: processo a Mestre Non ammessa la Regione Veneto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CRACVENEZIA Crac Popolare Vicenza, Regione Veneto fuori dal processo e prossima udienza il 24 gennaio 2019 in aula bunker a Mestre. Gli avvocati della difesa contestano questo spostamento che potrebbe essere comunque temporaneo. Il tutto mentre la legge sui rimborsi ai 210mila risparmiatori azzerati delle due Popolari venete in gestazione in Parlamento da mesi torna a essere più rigida: si temono strali dell'Europa.Nei giorni scorsi la Regione Veneto aveva deciso di costituirsi parte civile nei due processi in corso sul crollo delle due...