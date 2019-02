Popolare Vicenza, primo palazzo venduto a Fineco Ora i gioielli storici

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RISPARMIOVENEZIA Popolare Vicenza, la liquidazione vende uno dei palazzi di Milano a Fineco per 70 milioni. E ora si punta a cedere in blocco tutta la società del mattone ex Bpvi Immobiliare Stampa. In corsa fondi stranieri.FinecoBank, società del gruppo Unicredit, ha acquistato il palazzo di Piazza Durante a Milano da Immobiliare Stampa, la società controllata dalla liquidazione. L'immobile era già la sede legale di Fineco. «L'operazione risulta particolarmente vantaggiosa - si legge in una nota di Fineco - anche in un'ottica di...