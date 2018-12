Popolare Vicenza: per Farbanca è in pista Sondrio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FINANZAVENEZIA (m.cr.) Liquidazione Popolare Vicenza: Sondrio in corsa per acquisire la banca dei farmacisti mentre si riparla di cessione degli immobili e una decina di dipendenti di Immobiliare Stampa dovrebbero andare in pensione. Resta un rebus il destino degli altri 20, vertice con i sindacati la prossima settimana.Secondo indiscrezioni riportate da MF, l'istituto valtellinese guidato da Mario Pedranzini si sarebbe fatto avanti per rilevare Farbanca, acquisita nel 2007 dalla Popolare di Vicenza. L'istituto è tornato in vendita l'anno...