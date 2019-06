Popolare Vicenza, il fantasma di Fiorani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOMESTRE «Dissi a Costante Turco: io non firmo queste lettere, Fiorani finì in galera per cose così, io non ci voglio andare».Enzo Dalle Carbonare, capo area di Vicenza Nord e poi di Castelfranco, ricorda l'ex dominus di Popolare Lodi per contestare al suo superiore Turco il meccanismo delle baciate rifiutando di firmare lettere di riacquisto delle azioni BpVi per milioni che la banca offriva a clienti selezionati anche con rendimento dell'1% netto. «Turco si incazzò notevolmente - racconta nella sua testimonianza in aula bunker...