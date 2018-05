Popolare Vicenza, battaglia di 7 ore contro i sequestri a Zigliotto e Zonin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BATTAGLIA LEGALEVENEZIA Crac Popolare Vicenza, udienza fiume al Tribunale del Riesame per discutere dei ricorsi contro i sequestri conservativi per 15,4 milioni (ma molto più limitati nel concreto) emessi nei confronti di una serie imputati dal gup Roberto Venditti alla fine del febbraio scorso. Come annunciato, Gianni Zonin ha rinunciato a presentare le sue ragioni in questa fase riservandosi di calare i suoi presunti assi più tardi, in sede processuale. Ma in dibattimento - l'udienza di ieri è durata circa sette ore - è scesa sua moglie...