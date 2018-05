Popolare Vicenza, ammesse 3500 parti civili anche per Consob

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOVENEZIA Crac Popolare Vicenza, il giudice Roberto Venditti si smarca dalla pronunce di numerosi tribunali e ammette 3500 parti civili nel processo contro gli ex vertici, escluso chi ha accettato al transazione a nove euro per azione di un anno fa. Ora le due tranche di indagine sono state formalmente riunite e da sabato prossimo l'udienza preliminare entra nel vivo con le richieste delle difese circa l'incompetenza territoriale, che per Veneto Banca ha portato il trasferimento del processo da Roma a Treviso. Ma a Vicenza invece si...