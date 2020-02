IL CRAC

BARI Per oltre un decennio la famiglia Jacobini avrebbe gestito la Banca Popolare di Bari falsificando bilanci e ostacolando i controlli delle autorità di vigilanza, Consob e Bankitalia, per la «persecuzione di interessi propri, anziché di scelte nell'interesse dei risparmiatori». A poco più di un mese dal commissariamento dell'istituto di credito barese finito sull'orlo del crac, con perdite intorno ai 2 miliardi di euro, tutti i presunti inganni sono finiti nero su bianco nelle 407 pagine di ordinanza di custodia cautelare che ha portato Marco Jacobini, ex presidente, e il figlio Gianluca, ex codirettore, agli arresti domiciliari per i reati di falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo alla vigilanza. I due «nella imminenza del commissariamento» avrebbero trasferito circa 5,6 milioni di euro dai loro conti correnti con assegni circolari e bonifici con «l'intenzione - secondo i magistrati - di sottrarre i profitti illeciti ad eventuali operazioni di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria». Ai domiciliari è finito anche Elia Circelli, responsabile della Funzione Bilancio e Amministrazione della Direzione Operations, mentre Vincenzo De Bustis Figarola, ex amministratore delegato e in passato dirigente anche di Banca 121 e Mps, è stato interdetto per 12 mesi.

Secondo il giudice che ha firmato gli arresti «la struttura della banca è ancora sottoposta al controllo di fatto della famiglia Jacobini» con l'ex presidente che, stando alle rivelazioni di un dirigente sentito durante le indagini, era capace di «governare la banca con lo sguardo». Buona parte dell'indagine riguarda l'acquisizione di Banca Tercas e gli aumenti di capitale del 2014 e 2015 collegati a quella operazione, della quale sarebbero stati nascosti i rischi. E così per anni sarebbero stati «aggiustati» i bilanci per «mantenere intatto il potere di gestione della banca a spese degli azionisti», vendendo loro azioni diventate ormai illiquide. «Quando abbiamo venduto le azioni abbiamo fottuto i clienti» dice un ex direttore di filiale intercettato. In alcune intercettazioni gli indagati parlano, a questo proposito, di «numeri sbalorditivi, mostruosi», falsificati allo scopo di «ritardare l'emersione delle perdite». Mentre Marco Jacobini e i suoi figli si preoccupavano di agevolare alcuni clienti «amici», aumentare i propri compensi e commentare gli articoli di stampa sui problemi della banca come «attacchi politici alla famiglia Jacobini»

Il Gip che ha emesso l'ordinanza ha anche evidenziato «l'estrema accondiscendenza dei vertici della Banca d'Italia, che pur avendo rilevato la grave e ristagnante situazione conseguente al conflitto d'interessi venutasi a creare in seno alla Bpb, non ha mai esercitato i poteri di removing attribuiti dalla legge allo stesso supremo organo di vigilanza».

