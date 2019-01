Popolare Cividale, azionisti al palo e voglia di spa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CREDITOVENEZIA Popolari non quotate, soci al palo. Anche per la Cividale, che quota oggi intorno ai 7,2 euro, o per la Volksbank, 11,9 euro. Valori in continuo calo, ma il problema più pesante è che vendere le azioni per i risparmiatori delle banche cooperative locali è diventato quasi impossibile. Il mercato telematico Hi-mtf avviato qualche anno fa non è mai decollato e c'è chi protesta. A Ragusa pochi giorni fa la protesta dei piccoli risparmiatori trasformati in gilet gialli davanti alla sede della Banca Agricola Popolare di Ragusa....