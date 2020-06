RISTRUTTURAZIONI

ROMA La Popolare di Bari è salva. Con un'affluenza di 35 mila soci (oltre la metà de totale), con il sì del 96% degli intervenuti, riuniti tramite il rappresentante designato Computershare, che ha consentito di raggiungere il quorum in prima convocazione, è stata votata la trasformazione in Spa e l'aumento di capitale da 943 milioni, dopo la copertura di 1,1 miliardi di perdite attraverso l'apporto di complessivi 1,170 miliardi da parte del Fondo Interbancario e la ricostituzione di un capitale di 10 milioni. Poi Mcc ha versato 430 milioni freschi. «Oggi è stato compiuto un passaggio importante per il futuro della Popolare di Bari» ha detto Giuseppe Conte. «Esprimo grande soddisfazione per l'esito dell'assemblea che con un voto quasi unanime e una partecipazione senza precedenti ha decretato il successo dell'operazione di trasformazione, ricapitalizzazione e rilancio di Bari», commenta Roberto Gualtieri. «Nasce la banca del e per il mezzogiorno», dice Antonio Blandini, uno dei commissari. A seguito dell'iniezione di equity è stato stipulato l'accordo con Amco per la cessione di 2 miliardi lordi di Npl a un valore del 25% del nominale (500 milioni). «E' la conclusione di un percorso non scontato che darà vita a un polo finanziario che sarà punto di riferimento per il sud», è il giudizio di Mcc guidato da Bernardo Mattarella (nella foto).

