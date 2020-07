IL CASO

VENEZIA Popolare Vicenza, a giudizio anche l'ex consigliere delegato e direttore generale Samuele Sorato. La decisione del gup Toberto Venditti è arrivata al termine dell'udienza di ieri durata circa quasi quattro ore. Critico il suo difensore Fabio Pinelli: «Decisione preannunciata». Prima udienza nel gennaio dell'anno prossimo, quando potrebbe essere già finito il processo agli altri sei imputati del crac Popolare che ha azzerato le azioni di 118mila soci.

L'ex top manager di Popolare Vicenza dal 2008 al maggio 2015, è stato rinviato a giudizio per aggiotaggio, ostacolo alla Vigilanza e falso in prospetto, gli stessi reati contestati in un altro processo connesso al suo ex presidente Gianni Zonin, agli ex vice direttori Emanuele Giustini, Andrea Piazzetta e Paolo Marin, all'ex manager Massimiliano Pellegrini e all'ex consigliere Giuseppe Zigliotto. Un processo che potrebbe chiudersi il prossimo autunno.

Da ieri invece inizia la battaglia legale vera e propria di Samuele Sorato, 59 anni, nato a Noale (Venezia), manager bancario di lungo corso, carriera culminata con la nomina - arrivata nel febbraio del 2015, pochi mesi prima dello scoppio della crisi di BpVi - a consigliere delegato, in pratica braccio destro operativo di Zonin. La posizione di Sorato è stata stralciata per motivi di salute nel dicembre 2017. «Il rinvio a giudizio pronunciato dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Vicenza - commenta il difensore di Sorato, l'avvocato Fabio PInelli - può definirsi una decisione preannunciata, visto che è stata adottata dallo stesso Giudice (Roberto Venditti ndr) che ha emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di tutti gli altri imputati. Mi auguro che le condizioni di salute del dottor Sorato gli consentano di partecipare e di difendersi a dibattimento, anche per poter replicare a chi ha approfittato della sua assenza per sgravarsi, troppo agevolmente, di responsabilità proprie», conclude Pinelli che ha già presentato istanza di ricusazione di Venditti in Corte d'appello a Venezia. Respinta, Pinelli ha fatto ricorso in Cassazione.

Nel maggio 2015 l'uscita del manager, in Popolare di Vicenza da 13 anni di cui 7 come dg, in un primo tempo era stata ricondotta a divergenze con il presidente Gianni Zonin e a diversità di vedute gestionali dopo il pesante rosso del 2014: 758 milioni. Poi sono venute a galla le operazioni baciate per un miliardo, le lettere di impegno al riacquisto e le triangolazioni con fondi lussemburghesi. I reati che gli sono addebitati sarebbero stati attuati negli anni precedenti al crollo, 2013 e 2014, quando vennero lanciati due aumenti di capitale da centinaia di milioni. Sorato si è sempre difeso dicendo che le sue deleghe operative non vertevano su quelle materie e che comunque quelle decisioni erano prese da Zonin e poi avallate dal cda. Il 7 novembre del 2019, chiamato a testimoniare al processo principale sul crac di BpVi, Sorato si è presentato per una deposizione a porte chiuse: «Vorrei approfittare dell'occasione per esporre tutte le mie ragioni e scagionarmi ma le mie condizioni fisiche non me lo consentono», le sue poche parole. Ora tocca anche a lui essere imputato di quel crac miliardario.

Maurizio Crema

