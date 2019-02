Pop. Vicenza, in cassa c'era ancora 1 miliardo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RECLAMOVENEZIA Popolare Vicenza non era fallita il 25 giugno del 2017, il patrimonio netto contabile era ancora positivo per circa 2 miliardi, come da parere della Banca d'Italia, e la banca aveva ancora oltre un miliardo in cassa.Gianni Zonin si oppone alla sentenza del Tribunale fallimentare di Vicenza del 21 dicembre 2018. I legali dell'ex presidente hanno presentato ieri alla Corte d'Appello di Venezia reclamo contro la dichiarazione di insolvenza depositata il 9 gennaio 2019. Si contesta «la fragilità» di una sentenza che, secondo i...