Pop. Bari: via libera al salvataggio, si parte con i primi 310 milioni

LA CRISI

MILANO Ora è ufficiale. Il Fondo Interbancario tutela depositi (Fitd) ha deliberato di versare in conto futuro aumento di capitale della Popolare di Bari, 310 milioni per riportare il coefficiente patrimoniale Cet1, al 31 dicembre 2019, su una soglia di sufficienza (circa 7%) evitando la messa in liquidazione. «Sono molto soddisfatto della decisione che riguarda una situazione oggettivamente complessa e tuttavia l'intervento iniziale del Fitd prospetta reali possibilità di soluzione», dichiara il presidente del Fondo Salvatore Maccarone che ha avuto l'abilità di trovare una sintesi rispetto alle diverse posizioni delle banche. Tutte unite a contenere l'esborso. L'intervento è stato elevato in zona Cesarini da 300 a 310 milioni perché Bankitalia avrebbe accertato che, senza gli ulteriori 10 milioni, a gennaio 2020 si sarebbe aperto una nuova falla di capitale.

DECISIONE UNANIME

La decisione è stata presa ieri pomeriggio, all'unanimità, dopo le riunioni del comitato di gestione del Fondo che ha fatto la proposta al consiglio: in tutto, in meno di tre ore di discussioni anche accese, con moltissimi consiglieri in videoconferenza, è stata recepita la richiesta di venerdì 27 dei commissari Enrico Ajello e Antonio Blandini apportando, però, alcune modifiche. L'iniezione urgente «costituisce una misura di carattere anticipatorio nel quadro di un più ampio progetto di rafforzamento patrimoniale di 1,4 miliardi da realizzare nei prossimi mesi», si legge nel comunicato diffuso al termine. In questo contesto il Fitd ha assunto l'impegno di concorrere al rafforzamento fino a 700 milioni, mentre l'altro partner del salvataggio, Mcc, ne dovrebbe versare altri 700. Oggi si riunisce il cda della banca pubblica del Mef guidata dall'Ad Bernardo Mattarella per deliberare l'adesione a un accordo quadro su Bari che disegnerà i passi successivi da compiere per il risanamento.

La manovra è subordinata ad alcune condizioni, sollecitate dalle banche. Innanzitutto la nomina in tempi strettissimi di un direttore di gradimento degli istituti. Poi la Popolare di Bari dovrà convocare un'assemblea straordinaria, possibilmente entro marzo-aprile, per la trasformazione in spa. Per quel periodo dovrà essere pronto il nuovo piano industriale. L'istituto barese dovrebbe tornare all'utile dopo una cura da cavallo che prevederebbe esuberi pari al 30% dei dipendenti e la chiusura di circa 100-120 filiali.

Rosario Dimito

