IL SALVATAGGIO

ROMA «Il salvataggio della Popolare di Bari è stata un'operazione complessa, anche per le richieste di intervento in emergenza. In totale, il fabbisogno calcolato inizialmente in 1,4 miliardi, si è poi attestato a 1,6 miliardi. La copertura iniziale era prevista al 50% tra Fondo e Mediocredito centrale. L'inaccettabile posizione della Direzione Concorrenza di Bruxelles, sostenuta da un fantasioso target di remunerazione di mercato, ha poi ridotto la possibilità di intervento di Mcc a 430 milioni, con l'effetto di accollare al Fondo, e alle banche che lo finanziano, l'importo necessario per la copertura del deficit». È netto il giudizio di Salvatore Maccarone, presidente del Fondo interbancario tutela depositi, sul salvataggio della Bari.

Maccarone, ci sono state frizioni tra i protagonisti?

«La sciagura del Covid ha reso tutto più difficile. Perché ha impedito che si realizzasse un progetto strutturale per un presidio pubblico destinato alla gestione ordinata della liquidazione di banche escluse dalla risoluzione. In realtà, lo strumento normativo è stato creato, ma la dotazione attribuita è inadeguata. Per rispondere alla sua domanda, vi sono stati certamente confronti con i diversi protagonisti, anche convintamente animati, ma non direi frizioni o attriti».

A differenza di Carige, a Bari non accompagnerete il risanamento, uscendo dal capitale subito. Perché?

«Il Fondo non è un investitore e non ha la vocazione di gestire partecipazioni nelle banche. Nel caso di Carige non vi erano le condizioni per una cessione contestuale della partecipazione, cosa si è realizzata con Bari».

Qualcuno ha parlato di «scambio iniquo» con Mcc, visto che ha pagato 1 euro i 483 milioni del capitale della Bari. Come mai?

«Nelle operazioni economiche non esistono i regali. La cessione a prezzo simbolico a Mcc è ciò che è accaduto negli altri salvataggi. Serve ad assicurare alla banca una capitalizzazione adeguata dopo il ripianamento delle perdite e a Mcc permette di soddisfare l'esigenza di rendimento chiesta da Bruxelles».

Negli ultimi salvataggi le banche, tramite il Fondo, hanno impegnato oltre 3 miliardi: non è un costo elevato per tenere in vita dei concorrenti?

«Ciò che è inaccettabile è l'atteggiamento assurdamente restrittivo della Dg Comp, nonostante la stessa Commissione abbia attenuato l'interpretazione delle regole sugli aiuti di Stato nel quadro degli effetti disastrosi provocati dal Covid. La DG Comp si è invece comportata come se questo contesto non vi fosse, nello stesso modo in cui lo avrebbe fatto uno o due anni fa. Che poi l'intervento del Fondo tenga in vita un concorrente delle banche che forniscono i mezzi, questo è certamente vero, ma si tratta del danno collaterale di un intervento con ben altri meriti».

Le banche vogliono cambiare l'articolo 34 dello statuto del Fondo per impedire altri salvataggi e contenere le spese?

«Lo statuto del Fondo richiede sicuramente alcuni interventi, ma di certo non vi è l'intenzione di eliminare quelli preventivi, che vanno ampliati e resi più tempestivi. Ma altri interventi della dimensione di quello per Popolare Bari sono fuori portata. Per questo c'è l'esigenza di istituire un meccanismo pubblico».

Rosario Dimito

