Pop Bari, Jacobini svuotò i conti prima del commissariamento

L'INCHIESTA

Il 12 dicembre, alla vigilia del commissariamento della Banca Popolare di Bari, Gianluca Jacobini, ex condirettore generale dell'istituto di credito barese e figlio dell'ex presidente Marco Jacobini, trasferisce, mediante assegni circolari, una somma complessiva pari a 180mila euro dal suo conto della Banca popolare di Bari a uno cointestato a sé e alla moglie presso Banca Sella. L'operazione sospetta è tra le sette segnalate (per oltre 5,5 milioni) e inviate dai commissari della Bpb alla Procura che indaga su presunti illeciti nella gestione della banca. Il trasferimento delle somme disposto da Jacobini, nei confronti del quale quello stesso giorno il cda aveva deciso di procedere con l'azione di responsabilità, è stato quasi contemporaneo a quello, dello stesso importo, effettuato tramite bonifico dal padre, Marco Jacobini. L'ex presidente, il giorno successivo ne ha fatti altri cinque di bonifici, tutti a favore di familiari e società, per circa 5,5 milioni. Una serie di operazioni sulle quali si sta concentrando in queste ore l'attività della Procura di Bari. Nel frattempo, punti cardine della difesa di Bankitalia sono l'analisi degli oltre 20 miliardi di fondi pubblici per i salvataggi bancari in Italia costati meno dell'«intervento pubblico in Germania e in Olanda», l'acquisizione di Tercas da parte della Popolare di Bari, che ne ha appesantito notevolmente il portafoglio di crediti marci, realizzata «in base a una autonoma valutazione» e non caldeggiata da Bankitalia, le responsabilità attribuite alla Ue con lo stop all'intervento del Fondo tutela dei depositi su Tercas, che ha generato «oneri maggiori» per la Bpb, e la sua mancata trasformazione in spa che ne ha bloccato la ricapitalizzazione. Mentre le indagini della Popolare stanno tratteggiando numerosi reati ipotizzati a carico dei manager, avvenuti proprio negli anni in cui la banca era osservata speciale da parte delle autorità italiane.

I FINANZIAMENTI

Nel pacchetto delle operazioni sospette, oltre a quelle di Jacobini, ci sono anche gli altri generosi finanziamenti concessi ad aziende già sull'orlo del crac. E poi c'è l'indagine per corruzione a carico di Jacobini padre, proprio in merito alle modalità con cui è avvenuto il via libera di Bankitalia per comprare Tercas. In questo clima il governatore di Bankitalia Ignazio Visco ha difeso l'operato della vigilanza. E in una intervista al Corriere della Sera ha spiegato le ragioni per cui via Nazionale ha disposto il commissariamento della banca nove anni dopo: «Il commissariamento è stato possibile solo dopo aver rilevato gravi perdite o carenze nei sistemi di governo societario. Chi dice che Bankitalia avrebbe spinto Tercas nelle mani della Popolare di Bari per rientrare di un massiccio finanziamento d'emergenza concesso all'istituto abruzzese non conosce le regole». Per una parte del mondo politico, però, il tempo concesso prima di intervenire è stato troppo, perché nello stesso periodo sono state collocate azioni ad alto rischio e sono lievitati i crediti deteriorati. Per Barbara Puschiasis di Consumatori Attivi, la vicenda della Popolare di Bari «è l'ennesima prova dell'inadeguatezza del sistema di vigilanza bancario. Ogni volta che scoppia un dissesto di un istituto, la Banca d'Italia se ne esce affermando che lei è deputata alla vigilanza sulla solidità degli istituti e sulla stabilità del sistema creditizio».

