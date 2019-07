Ponti, viadotti e gallerie per la manutenzione solo il 2,2% della spesa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN AUTOSTRADAVENEZIA Per la manutenzione di ponti, viadotti e gallerie, le concessionarie autostradali sborsano mediamente il 2,2% della spesa complessivamente prevista dai loro Piani economico-finanziari. Una quota «estremamente esigua», in relazione sia all'importanza delle opere d'arte rispetto alle infrastrutture, sia ai complessivi investimenti previsti». Lo scrive l'Autorità nazionale anticorruzione, a conclusione dell'indagine conoscitiva avviata dopo il tragico crollo di Genova, che ha incluso anche cinque società del Nordest.I...