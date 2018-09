Ponte, rischio conflitto d'interessi per Gemme

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA La probabile nomina di Claudio Andrea Gemme a commissario straordinario per la ricostruzione del ponte di Genova corre il pericolo di trasformarsi in un caso. O, peggio, in un vulnus. A frenare il cammino dell'attuale presidente e ad di Fincantieri Sistemi Integrati (ed ex manager di Finmeccanica e della Ansaldo) potrebbe essere l'articolo 42 del Codice degli appalti sul conflitto di interesse, che a fronte di un ricorso avanzato nei confronti di Gemme inciderebbe sul suo ruolo e sulla sua funzione, considerando che proprio a...