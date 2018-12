Ponte di Genova, via a Fincantieri Costerà 202 milioni, pronto nel 2019

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DECISIONEROMA Non avrà gli stralli, perché ai genovesi è rimasta «una avversione psicologica» ai tiranti dopo la tragedia di Ponte Morandi, ma avrà lo spirito della città, anche grazie alla forma che ricorda la chiglia e la prua di una imbarcazione. Il nuovo viadotto autostradale di Genova sarà costruito in base al disegno di Renzo Piano da Fincantieri e Salini Impregilo, insieme con Italferr (il raggruppamento si chiamerà PerGenova). E sarà pronto per Natale 2019. L'attesa decisione della struttura commissariale di Marco Bucci è...