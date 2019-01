Polo del design: Bonomi si prende anche Jacuzzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PASSAGGIOPORDENONE Passaggio di mano per la statunitense Jacuzzi Brands: il fondo di investimenti Investindustrial che fa capo al milanese Andrea Bonomi ha acquisito la società multinazionale dell'idromassaggio da una serie di fondi, tra cui Apollo Global Management. Un'operazione di carattere internazionale gestita da un fondo che si muove sui mercati mondiali ma che in qualche modo riporta in mani italiane (il più famoso brand dell'idromassaggio era stato fondato in Usa da una famiglia emigrata dal Friuli Venezia Giulia agli inizi del...