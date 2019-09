Polizze Rc Auto giù, costi ai minimi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSROMA I prezzi dell'assicurazione obbligatoria per l'auto sono in lieve diminuzione. Lo afferma l'Ivass, l'istituto che vigila sul settore, ma la tendenza è confermata anche dai dati dell'Istat. Restano tuttavia differenze molto forti fra nord e sud Italia, con gli automobilisti di Napoli che si ritrovano a sborsare due volte quanto spendono quelli che vivono ad Aosta. Il premio medio per la garanzia Rc auto effettivamente pagato per i contratti stipulati o rinnovati nel secondo trimestre del 2019 è pari a 405 euro, il minimo da...