L'ANALISIPADOVA «Oggi ci troviamo di fronte a una nuova partita con delle regole più rigorose. È come se una sfida di calcio durasse solo 60 minuti invece dei soliti 90. E per spendere bene le tante risorse del Pnrr dobbiamo essere ben preparati. Non si può improvvisare. Se non costruiamo una capacità progettuale nei Comuni, nelle Province e nelle Regioni rischiamo che tutti questi fondi finiscano nelle grandi opere nazionali, gestite...