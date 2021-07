Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONFINDUSTRIA VENETOVENEZIA Un consiglio di imprenditori per il presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro. Obiettivo: approfondire le tematiche di politica industriale e del Pnrr per elaborare proposte per il territorio. L'Advisory Board che Carraro ha deciso di costituire in accordo con le territoriali sarà supportato dal punto di vista scientifico dalla Fondazione Nord Est. Cinque i campi d'azione per altrettanti imprenditori:...