Più snello il Cda di Mediaset, Vivendi non presenta la lista

IL CASOMILANO L'assemblea di fine giugno, il 27, è ancora lontana ma Mediaset si prepara a definire i contorni del nuovo cda. Consiglio che non vedrà presente Vivendi che ha deciso di non presentare una propria lista con il termine per le candidature fissato per ieri. Un board più snello che secondo lo statuto aggiornato può essere in una forchetta tra 7 ed un massimo di 15 membri (con 3 posti alle minoranze) o tra 7 e 11 (con due posti per la minoranza). Quello attuale era di 17, sceso a 16 dopo l'uscita lo scorso gennaio di Pasquale...