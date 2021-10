Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Per tutto il 2022 sono previsti sconti anche consistenti. Ma poi le nuove aliquote contributive per l'estensione a tutti i lavoratori degli ammortizzatori diventeranno pienamente operative. Una mazzata per le aziende e per i lavoratori. E le organizzazioni che rappresentano le aziende coinvolte nella riforma hanno chiesto un incontro urgentissimo con Draghi. Cassa ordinaria, che la riforma adesso rinomina integrazione salariale: da gennaio...