Agostino Bonomo ha detto stop: dimissioni immediate da ogni incarico in Confartigianato. «Dopo 40 anni in associazione e tanti incarichi mi mancava solo la presidenza nazionale: ho deciso di impegnarmi per questo obiettivo in questi mesi sacrificando ancora una volta la famiglia e il mio lavoro - commenta sul filo della commozione questo imprenditore artigiano di Asiago (Vicenza) che insieme ai figli ha messo in piedi un panificio che ora ha 14 dipendenti e un fatturato attorno al milione all'anno -. Insieme ad altri amici abbiamo elaborato un progetto di grande cambiamento che puntava a mettere a fattore comune tutte le eccellenze che ci sono nel nostro mondo e a sviluppare economie di scala fondamentali per permettere alle nostre micro e piccole imprese di affrontare al meglio le prossime sfide. Volevo che Confartigianato diventasse un laboratorio di idee e innovazione. Un'associazione come la nostra deve essere un faro per le imprese, ancora di più oggi in mezzo a questa crisi pandemica. E deve essere sempre più protagonista a livello politico: dobbiamo smettere di presentare emendamenti in Parlamento grazie ai parlamentari amici e contribuire a varare direttamente le leggi come abbiamo fatto in Veneto. Il mio progetto ha raccolto consenso a livello nazionale, ma non abbastanza. E per evitare fratture ho deciso di ritirarmi per far spazio a Marco Granelli».

Perché lasciare anche la guida del Veneto e di Vicenza quando mancavano ancora molti mesi alla fine del suo mandato?

«È stata una decisione sofferta ma presa in maniera serena. È il momento di imboccare altre strade, di dedicarmi più alla famiglia e all'impresa. La Federazione è talmente coesa e attrezzata che saprà proseguire anche senza di me: e lo dico con orgoglio, perché questo vuol dire che in questi anni da presidente sono riuscito a costruire qualcosa di solido. Non è escluso che in futuro possa ricoprire incarichi in altri ambiti, ma oggi non ho niente all'orizzonte. E, purtroppo, non posso neppure andare a fare un viaggio con mia moglie come le avevo promesso: il Covid ci blocca ancora».

Il Veneto è stato compatto nell'appoggiarla nella corsa alla presidenza nazionale?

«Sì, il Veneto era unito, anche se dobbiamo imparare meglio a fare sistema. Questo vale per noi artigiani, ma anche per Confindustria. La nostra è la regione dei campanili: a differenza degli emiliani romagnoli noi siamo anarco-individualisti, i lombardi poi litigano tre volte più di noi ma poi a Roma fanno testuggine. Questa volta però anche noi ci siamo presentati uniti, tutti convinti che un cambiamento a livello nazionale fosse necessario e che il modello veneto potesse fare scuola».

Invece hanno scelto la continuità andando a eleggere l'attuale vice presidente vicario.

«Io volevo far fare a Confartigianato un salto di qualità, nei servizi come nell'organizzazione. Come abbiamo fatto in Veneto e a Vicenza, dove proprio in questi giorni nascerà una nostra società per affiancare le imprese per il bonus edilizio del 110%. Certe possibilità, penso a quelle nelle nuove frontiere digitali ma non solo, non si possono cogliere se si resta confinati a livello provinciale. Vicenza, la più grande territoriale di Confartigianato, ha 420 addetti ma non può far tutto da sola in un mondo più complesso e incerto».

Non è che anche la struttura ha tirato il freno per paura di perdere poltrone e potere?

«Col mio progetto avremo aumentato i servizi e fatto nuove assunzioni. Di qualità. Io credo che più della paura abbia pesato di più la naturale resistenza ai cambiamenti che c'è in ogni realtà. Ma nel lockdown di marzo abbiamo già dimostrato di essere pronti e attrezzati: abbiamo aiutato migliaia di imprese nell'emergenza e questo ci ha portato anche a nuovi soci. Ora ci ritroviamo ad affrontare la seconda ondata: avevamo tre mesi per prepararci, il Mes per finanziare nuove strutture sanitarie, e abbiamo perso tempo. Oggi gli associati sono arrabbiati e preoccupati, speriamo di affrontare preparati almeno la probabile terza ondata di febbraio».

Quante telefonate o messaggi ha già ricevuto, hanno tentato di farle cambiare idea?

«La decisione è stata presa, non torno indietro. Ho ricevuto decine di messaggi, non li ho ancora letti tutti, non ce l'ho fatta: mi sono già venuti gli occhi lucidi».

Maurizio Crema

