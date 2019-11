Più borracce e meno carta, la svolta green di Bankitalia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Una riduzione del 63% delle emissioni C02 dal 2010, un taglio del consumo di carta, di acqua e di energia che viene oramai per il 100% da fonti rinnovabili, lampadine led e infissi nuovi e due impianti fotovoltaici propri. La Banca d'Italia sta premendo l'acceleratore sull'impegno ambientale per ridurre i consumi e l'inquinamento che deriva sia dalla produzione di banconote sia dall'attività di uffici e filiali. Scorrendo il rapporto ambientale annuale stilato dall'istituto centrale si legge come l'uso della carta sia in continua riduzione...