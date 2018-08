PittaRosso, Cipolloni lascia la guida: Pace nuovo ad

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAMBIO AL VERTICELEGNARO Dopo sette anni Andrea Cipolloni lascia la guida di PittaRosso, divenuta in pochi anni una delle più importanti realtà internazionali nella vendita al dettaglio di calzature e pelletteria. Il cambio della guardia, concordato con l'azionista, è operativo da ieri, ma Cipolloni rimarrà in azienda fino a ottobre per garantire al meglio il passaggio di consegne. È stato lui stesso ad ufficializzare la decisione «per assicurare a PittaRosso quella continuità di sviluppo registrata sotto la sua guida».Il nuovo...