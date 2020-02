PNEUMATICI

MILANO Un'aggressiva strategia commerciale e un'accelerazione nello sviluppo dei prodotti sono le basi del piano industriale 2020-2022 che Marco Tronchetti Provera ha presentato ieri, alla comunità finanziaria a Milano. A circa 3 anni dal ritorno in Borsa, l'azienda si è consolidata come produttore di soli pneumatici consumer nella fascia più alta del mercato. Un segmento che grazie alla sua redditività più elevata le ha consentito ieri di annunciare risultati 2019 in linea con le attese e di guardare al 2022 con prudenza, ma anche forte di una tecnologia avanzata, di un brand conosciuto in tutto il mondo, di fabbriche distribuite anche in paesi low cost e di rapporti consolidati con le case auto, con un numero di omologazioni record superiore a mille. I ricavi 2019 sono stati 5,3 miliardi (+ 2,5%), l'ebit adjusted di 917 milioni, posizione finanziaria netta di 3 miliardi.

È su questi elementi che Pirelli farà leva anche nei prossimi tre anni, concentrandosi nella fascia alta del mercato nella misure di pneumatici più elevate (dai 19 pollici in su), cogliendo la domanda di gomme premium che oggi proviene anche dai produttori di Suv e Crossover, sfruttando le opportunità offerte anche dalle nuove forme di mobilità come l'elettrico, l'ibrido e il connesso. Il tutto, in una fase di mercato difficile per il comparto automotive, si accompagnerà con rigore sui costi, in linea con quanto già avviato, e con un contenimento degli investimenti a 900 milioni rispetto ai 1,3 miliardi circa del triennio precedente, potendo Pirelli già contare su fabbriche tecnologicamente avanzate e già presenti in tutto il mondo.

L'IMPATTO

«Assieme agli Usa continuo a vedere la Cina come una delle principali opportunità», ha detto il leader del gruppo artefice di un successo progressivo, anche se «i volumi di vendita di Pirelli in Cina si sono ridotti dell'80% a febbraio a causa del coronavirus, sono ferme 2 fabbriche su 3, mentre a marzo la contrazione dovrebbe ridursi al 30% rispetto alla normale attività». L'impatto del virus sull'ebit sarà di 30 milioni. Tronchetti ha precisato il riassetto di ChemChina non coinvolge Pirelli.

La strategia commerciale e l'innovazione di prodotto, che nel triennio prevede il lancio di 20 nuove linee tra primo equipaggiamento e ricambio, avverrà anche grazie a un avanzato sistema di data analytics con cui Pirelli, grazie ai dati dei partner di Primo equipaggiamento, dei distributori e di una serie di fonti esterne, potrà prevedere con maggiore precisione la tipologia e la localizzazione della domanda, oltre che le potenzialità di ogni progetto di omologazione. Non solo l'innovazione di prodotto, ma anche quella di processo saranno poi all'insegna della sostenibilità, area in cui Pirelli punta ad aumentare la componente green delle proprie gomme, ma anche di raggiungere nel 2025 il 100% di energia elettrica proveniente da energia rinnovabile per tutti gli impianti produttivi fino ad arrivare alla Carbon Neutrality nel 2030. In questo contesto, la Bicocca si è data obiettivi ambiziosi con ricavi al 2022 pari a 5,8 miliardi con crescita media annua di circa il 3%, un margin exit adjusted in aumento a 18-19%, generazione di cassa per 1,5 miliardi. Infine capitolo esuberi: «Previste 7-800 uscite e 300 assunzioni».

r. dim.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA