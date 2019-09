«Pir, senza interventi una storia di successo diventerà una debacle»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il rischio è trasformare la storia di un successo annunciato in una debâcle inevitabile come quella alla quale vanno incontro i Piani individuali di risparmio (Pir). Ecco perché «va fatto subito un passo indietro rispetto alle modifiche scattate nel 2019. Dobbiamo tornare alla normativa originaria», prima che sia troppo tardi. Massimo Doris amministratore delegato di Banca Mediolanum, ha cavalcato da subito, fin dal 2017, il lancio dei Pir, fino a posizionarsi come leader di mercato con una quota del 22%. E ora, dopo otto mesi di raccolta...