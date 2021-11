Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CONFINDUSTRIAROMA La crescita quest'anno è solida, ma all'orizzonte si addensano nubi per la mancanza di materie prime e per la risalita dei contagi da Covid in queste ultime settimane. «Grazie al robusto rimbalzo del terzo trimestre e ai dati migliorati per il primo, il 2021 potrebbe chiudersi con una crescita del Pil italiano al 6,3-6,4%, più di quanto previsto in ottobre», spiega il Centro Studi di Confindustria nella sua congiuntura...