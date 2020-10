LE PREVISIONI

ROMA La caduta del Pil, stimata quest'anno dal governo a -9%, potrebbe subire un ulteriore taglio compreso tra l'1 e il 2% a causa della seconda ondata del Covid. Allo stesso modo, questo scenario avrebbe «un effetto maggiore» sul rimbalzo al 6% previsto nel 2021. L'Ufficio parlamentare di Bilancio gela le speranze di una tenuta dell'economia nonostante il riaffacciarsi della pandemia. Nella nota congiunturale di ottobre, l'Upb riconosce che gli impatti macroeconomici di una recrudescenza del virus sono estremamente difficili da quantificare. Ma che è comunque possibile fare ricorso all'esperienza della primavera scorsa per provare a delineare gli ordini di grandezza degli effetti sulla crescita. «Proiettando diversi scenari alternativi epidemiologici e tenendo conto della relazione statistica storica con le misure restrittive adottate durante la prima ondata osserva l'Upb si può stimare che gli effetti negativi sul Pil del quarto trimestre potrebbero andare da circa tre punti percentuali, in uno scenario meno sfavorevole, a otto punti nello scenario maggiormente avverso. La variazione del pil nel complesso del 2020 ne risulterebbe intaccata, da uno a due punti percentuali, ma gli effetti sarebbero maggiori sulla variazione percentuale del 2021 in quanto il quarto trimestre ha un impatto statistico più forte sulle dinamiche dell'anno successivo». I tecnici parlamentari precisano che molto dipende dalle ipotesi formulate sull'evoluzione epidemiologica, oltre che da relazioni statistiche stimate sulla base delle poche osservazioni riferite alla prima ondata del Covid. Ed è per questa ragione che «i risultati vanno interpretati con estrema cautela».

LE CICATRICI

L'Upb si proietta oltre avvertendo che «la pandemia ha inflitto forti perdite al sistema economico sul quale potrebbero a lungo restare evidenti le cicatrici». Il peggioramento del quadro economico, ovviamente, costringerebbe il governo a correggere l'impianto della legge di Bilancio. «È chiaro che la manovra è stata costruita tenendo conto dello scenario attuale. Se le cose dovesse peggiorare ha spiegato il viceministro dell'Economia, Antonio Misiani non esiteremo ad intervenire, sostenendo i settori maggiormente colpiti». Intanto il governo punta a finanziare la Cig per altre 10 settimane, in un decreto ad hoc che verrà emanato nei prossimi giorni. L'obiettivo ha specificato il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo è coprire il finanziamento fino al mese di gennaio in quanto alcune imprese che ne usufruiscono finiranno la Cig a partire dal 16 novembre. Ancora sul tema dell'occupazione, il ministro Catalfo ha annunciato che in manovra sarà inserita una norma che prevede una decontribuzione al 100% per tre anni per chi assume, a tempo indeterminato, donne disoccupate al Sud e donne disoccupate da almeno 24 mesi su tutto il territorio nazionale. Le azioni del governo, tuttavia, continuano a deludere gli imprenditori. «In questi mesi si è lamentato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi abbiamo dovuto aiutarli a districarsi in una selva di Dpcm che piovevano nel Paese ma che poi non erano molto chiari». Una preoccupazione che va ad aggiungersi ai 180 miliardi in meno nell'economia italiana calcolati da Viale dell'Astronomia.

