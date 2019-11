Pil fermo, ma cresce il lavoro: a ottobre 46mila posti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ISTATROMA L'economia italiana resta in «una fase di quasi ristagno»: nel terzo trimestre 2019 il Pil è aumentato di appena lo 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti, ed è la quarta volta consecutiva che avviene. Non siamo proprio inchiodati, ma poco ci manca. Va un po' meglio a livello tendenziale (rispetto al terzo trimestre del 2018): +0,3%. Un dato che ci porta a una variazione acquisita del Pil per il 2019 pari a +0,2%. Stiamo comunque parlando di passi in avanti quasi impercettibili.Stavolta a salvarci da una retromarcia sono stati i...