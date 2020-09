EDITORIA

ROMA Quattro nuovi mensili tematici e una piattaforma contro le fake news per valorizzare la media quality. Piemme, concessionaria della Caltagirone Editore Holding, punta su una più stretta sinergia carta-online per rafforzare l'offerta commerciale. Le novità sono state annunciate nel corso della prima conferenza annuale di Piemme. Vi ha partecipato anche il presidente della concessionaria, Azzurra Caltagirone. «L'anno in corso - ha esordito - a causa dall'emergenza Covid è stato particolarmente impegnativo e sfidante per i settori dell'informazione, della comunicazione e della pubblicità. In questo scenario Caltagirone Editore ha dimostrato particolare capacità di resilienza e duttilità, conciliando le esigenze di sicurezza dei propri dipendenti con la richiesta di informazione di qualità da parte dei lettori». Da qui l'idea di produrre quattro nuovi mensili tematici che verranno proposti, di settimana in settimana, in allegato alle testate del gruppo: Il Messaggero, Il Mattino, Il Gazzettino, Corriere Adriatico e Il Nuovo Quotidiano di Puglia. La piattaforma proprietaria di Piemme, che valuterà i contenuti informativi onde individuare quelli dannosi i messaggi pubblicitari, si chiama «Trusted news for trusted advertising» e punta a lasciare senza benzina, ovvero senza investimenti pubblicitari, le fake news. «Sul fronte dell'advertising intendiamo sfruttare tutti gli strumenti a disposizione per modellare l'offerta e adattarla alle nuove esigenze degli investitori», ha sottolineato l'amministratore delegato della concessionaria Walter Bonanno.

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ

I nuovi mensili tematici partiranno a novembre. Saranno dedicati all'economia, alla mobilità, alla salute e al mondo femminile. Di 24 pagine ciascuno, coinvolgeranno le redazioni di tutte le testate e avranno una tiratura di 200 mila copie. Altra novità: si terrà una volta al mese un evento live online, coordinato da una delle firme di punta delle testate del gruppo, rivolto al mondo delle imprese. Quanto alla piattaforma contro le fake news, l'amministratore delegato di Piemme ha spiegato che si tratta di «uno strumento in grado di valutare, grazie a sistemi di machine learning e all'applicazione di numerosi filtri, i contenuti all'interno dei quali vengono collocati i messaggi pubblicitari, per distinguere quelli di qualità da quelli inaffidabili e quindi potenzialmente pericolosi per il brand». La piattaforma, realizzata grazie al fondo Digital News Innovation di Google, analizza i contenuti sotto il profilo tecnico, misurando per esempio il tempo che la pagina impiega a caricarsi, dopodiché determina il grado di affidabilità della notizia riportata. Alla fine viene assegnato a ogni contenuto un punteggio che ne fotografa il livello qualitativo.

Francesco Bisozzi

