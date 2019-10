Piccole e medie imprese, base a New York

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IMPRESETREVISO Un ponte tra Treviso e New York, per aiutare le piccole e medie imprese della Marca e del Veneto a sbarcare nel ricco mercato degli Stati Uniti e in tutto il Nord America. Grazie ad un accordo tra la Camera di commercio di Treviso Belluno e l'omologo ente italiano oltre Atlantico, nella metropoli americana verrà costituita una base dedicata alle pmi nostrane. «In un soggiorno fino tre mesi, il massimo possibile negli Stati Uniti senza visto, verranno accolte, accompagnate a conoscere il mercato, in alcuni casi messe in...